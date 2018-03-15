Регина Тодоренко откровенно рассказала о скандале вокруг «Орла и решки»

В новом интервью Регина Тодоренко призналась, почему так и не ушла из «Орла и решки», а также откровенно поведала о скандале, после которого ей пригрозили штрафом и увольнением.

Виктория Озерова

Около года назад руководство телеканала «Пятница!» раскритиковало Регину Тодоренко за интервью, в котором она заявила, что бюджет каждого выпуска «Орла и решки» ограничен. Во время недавнего общения с журналистами Тодоренко рассказала, что на самом деле ее слова были вырваны из контекста: она имела в виду, что ведущие популярного шоу просто не успевают пожить в номерах, насладиться посещением ресторанов или других шикарных мест из-за плотного графика. На вопрос, пришлось ли ей заплатить штраф, телеведущая пошутила про миллион рублей, но так конкретного ответа и не дала.Регина Тодоренко призналась, что не собирается покидать шоу: пока «Орел и решка» «не отпускает ее» и сейчас там очень интересная линия – путешествия по России.