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| | Регина Тодоренко откровенно рассказала о скандале вокруг «Орла и решки»

Регина Тодоренко откровенно рассказала о скандале вокруг «Орла и решки»

Сегодня, 06:40
В новом интервью Регина Тодоренко призналась, почему так и не ушла из «Орла и решки», а также откровенно поведала о скандале, после которого ей пригрозили штрафом и увольнением.

Регина Тодоренко откровенно рассказала о скандале вокруг «Орла и решки»

 

Около года назад руководство телеканала «Пятница!» раскритиковало Регину Тодоренко за интервью, в котором она заявила, что бюджет каждого выпуска «Орла и решки» ограничен. Во время недавнего общения с журналистами Тодоренко рассказала, что на самом деле ее слова были вырваны из контекста: она имела в виду, что ведущие популярного шоу просто не успевают пожить в номерах, насладиться посещением ресторанов или других шикарных мест из-за плотного графика. На вопрос, пришлось ли ей заплатить штраф, телеведущая пошутила про миллион рублей, но так конкретного ответа и не дала.

Регина Тодоренко призналась, что не собирается покидать шоу: пока «Орел и решка» «не отпускает ее» и сейчас там очень интересная линия – путешествия по России.
Виктория Озерова
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Ведущая проекта «Орел и Решка» Регина Тодоренко, уходя с ток-шоу, дала интервью журналистам.

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Регина Тодоренко официально объявила о своем уходе из программы «Орел и решка» на телеканале «Пятница!». Информация об этом появилась в пресс-релизе канала.

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Для поклонников тревел-шоу «Орел или решка» недавно появившиеся новости о том, что проект решила покинуть ведущая проекта Регина Тодоренко стали настоящим

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