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| | Комическая поза: Волочкова прикрыла руками «причинное место»

Комическая поза: Волочкова прикрыла руками «причинное место»

Сегодня, 13:53
Анастасия Волочкова в последнее время привлекает к себе внимание поклонников, но выкладывая свои фото в социальных сетях порой добивается противоположного от ожидаемого результата, который играет с ней злую шутку.

Комическая поза: Волочкова прикрыла руками «причинное место»

 

Но все же, это одна из наиболее заметных звезд российского шоу-бизнеса. Вот и очередные посты вызвали бурную реакцию среди ее подписчиков. На первом снимке она похвалила красоту Вильнюса, а на втором похвасталась сегодняшним спектаклем в Висагинасе на северо-востоке страны. В единственном городе современной Литвы, в котором преобладает русскоязычное население. А завтра, со слов примы, она откроет дверь своего гостевого дома и попарится в любимой русской бане.

Кому-то балерина показалась несчастной, поэтому и решила не пройти мимо, а отметиться. Обратили внимание и на ее позу, уточнив, что ее руки, как обычно не на том месте. А без букета - проблема, куда их деть, а так она указывает, где настоящая красота и куда смотреть. 

Но были и те, кто вступился за балерину, подтвердив, что фото примы прекрасно, а вот всякие люди просто не знают к чему придраться. Поэтому Анастасии советовали не обращать внимание на таких. Добавив, чтобы она удаляла оскорбительные комментарии и сообщала о них администрации социальных сетей.

Не миновали подписчики и шикарные ноги Волочковой, подчеркнув, что она почему-то постоянно их прячет в джинсы. Кому-то фото на самом деле казалось естественным и красивым, а Анастасии посоветовали лучше смотреть прямо, а не в бок по косой исподлобья. Отметили и ее улыбку, заметив, что прима хорошо улыбается, когда делает это не наигранно растягивая губы, как на предыдущем фото, что редко увидишь у нее.

 

«А зачем причинное место руками прикрыла? Настя, почему вы всегда такие комические позы выбираете? Вас и унижать не надо, сами себя унижаете!», - прокомментировали снимок подписчики. Добавив, что красоты Вильнюса как раз и не видно хотя он и вправду красивый город, а на этом фото какая-то подворотня с разбитым асфальтом, что особого восторга не вызывает.

А касаемо второго фото, подписчики назвали его бессмысленным. Их удивило, что летом Волочкова снимается в куртке, а вот зимой нагишом. Обратили внимание и на позу примы. На всех фото одно и то же - либо шпагат, либо излом буквой «зю». «Это как же надо не уважать своих подписчиков, чтобы выставлять подобные фото? И удивляют поклонники, которые продолжают восхищаться, не замечая или считая нормой экстравагантность артистки. Хотя на эту страничку заходят повеселиться над ее дуростью и неадекватностью», - сделали вывод подписчики.
Януш Серпнень
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