Алексей Воробьев в США стал геем

Все чаще российские актеры оказываются в американских сериалах, однако иногда их роли там, мягко говоря, не соответствуют отечественным моральным стандартам. Так, экс-участник шоу «Холостяк» Алексей Воробьев сыграл в ТВ-шоу «Нереально» гомосексуалиста и бывшего кокаинового наркомана.

Кадры из шоу уже появились на просторах Сети и активно обсуждаются отечественными зрителями, которые активно критикуют Воробьева за провокационное поведение перед камерой. Все дело в том, что он играет одного из конкурсантов шоу для знакомств Алексея Петрова. Его персонажа можно увидеть в третьем сезоне. В третьем эпизоде максимально детально показан его поцелуй с мужчиной.В титрах Воробьев указан, как Alex Sparrow. По сюжету он в прошлом кокаиновый наркоман и танцор балета. Все конкурсанты борются за сердце Серены Уолкотт.

Николай Офицеров

Стоит напомнить, что сразу же поползли слухи о том, что и в реальной жизни он отличается нетрадиционной сексуальной ориентацией. Другие его фанаты заявили, что он принимал участие в российском шоу «Холостяк», где искал себе пару среди девушек и максимально активно демонстрировал свою гетеросексуальность.