Алексей Воробьев в США стал геем

Кадры из шоу уже появились на просторах Сети и активно обсуждаются отечественными зрителями, которые активно критикуют Воробьева за провокационное поведение перед камерой. Все дело в том, что он играет одного из конкурсантов шоу для знакомств Алексея Петрова. Его персонажа можно увидеть в третьем сезоне. В третьем эпизоде максимально детально показан его поцелуй с мужчиной.
В титрах Воробьев указан, как Alex Sparrow. По сюжету он в прошлом кокаиновый наркоман и танцор балета. Все конкурсанты борются за сердце Серены Уолкотт.
Стоит напомнить, что сразу же поползли слухи о том, что и в реальной жизни он отличается нетрадиционной сексуальной ориентацией. Другие его фанаты заявили, что он принимал участие в российском шоу «Холостяк», где искал себе пару среди девушек и максимально активно демонстрировал свою гетеросексуальность.