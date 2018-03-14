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| | Друг Табакова рассказал, почему актер избегал своего имени

Друг Табакова рассказал, почему актер избегал своего имени

Сегодня, 13:29
Все друзья и поклонники Олега Табакова скорбят о смерти выдающегося актера, вспоминают его роли и высказывания. Своими воспоминаниями об Олеге Павловиче поделился и Анатолий Павлов, директор завода в Екатеринбурге. С артистом его связывала долгая и крепкая дружба, длинною в три десятка лет.

Друг Табакова рассказал, почему актер избегал своего имени

 

Несмотря на разный род деятельности, Табаков и Павлов имели много общего, им было легко общаться. Именно Олег Павлович привил своему другу любовь к театру. Покойный ныне артист уверял, что в актерство нужно идти не позднее 14-15 лет. Он обладал уникальным даром отличать талант от посредственности и заверял, что людям нужно сразу «резать правду-матку», чтобы они не губили себя на третьесортных ролях в проходящих фильмах и спектаклях.

 

Часто Табаков приезжал к Павлову отдохнуть от московской рутины и суеты. Одним из его любимых занятий был поход на базар. Олег Павлович с удовольствием делал покупки и общался с народом, но вот имени своего открывать не любил. Когда его спрашивали, не он ли тот самый Олег Табаков, который играл (далее следовало перечисление ролей актера), он с возмущением заявлял, что ему уже надоели сравнения с артистом Табаковым, коим он, по его словам, не является. Павлов поинтересовался у товарища, зачем он избегает своего имени, на что Табаков отвечал, что не любит ажиотажа вокруг своей персоны.

Скорбят об уходе 82-летнего актера и его коллеги на «Ленфильме». Там установили памятную доску, посвященную Олегу Павловичу. До конца недели все желающие могут отдать дань уважения усопшему и возложить к доске цветы с 10 до 22 часов – пока работает киностудия. Народного артиста СССР называют большим другом «Ленфильма». Не только он снимался на студии, но и его подопечные с театра «Табакерка». Сотрудники «Ленфильма» также готовят выставку, посвященную артисту.
Дарья Светозарова
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