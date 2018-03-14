Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Алексей Воробьев в США стал геем «Подкаблучник» Галкин рассказал об интеллектуальных способностях Пугачевой Валерий Меладзе не разрешает петь в доме Бывший священник в 83 года стал звездой гей-порно Учитель биологии на глазах у школьников скормил щенка черепахе Маколей Калкин назвал своего любимого персонажа «Симпсонов» Стюардесса "убила" собаку, поместив ее на багажную полку Анджелина Джоли шокировала общественность методами воспитания детей Умер знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг Google протестировала новый ИИ для создания музыки NSynth Super Девушка из Дании фотографировалась голой с незнакомцами и прославилась С места взрыва в доме Петербурга появилось первое видео
| | Упала и покачалась: Варнава показала, как хочет спать

Упала и покачалась: Варнава показала, как хочет спать

Сегодня, 13:19
Участница юмористического шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава опубликовала на своей странице в Instagram очередной видеоролик, главным героем которого снова стал ее пес. На этот раз собака с сонным видом сидит, удобно прислонившись к диванным подушкам, и начинает клониться на бок. Складывается впечатление, что пес засыпает еще до того, как успевает улечься на бок. Глубоко вздохнув, он проваливается в крепкий сон. 

 

Упала и покачалась: Варнава показала, как хочет спать

 

Пользователи выразили большую солидарность с собакой, так как довольно часто испытывают столь же сильное желание поспать. К тому же, на некоторых нагнал сон непосредственно просмотр этого видео. Они также позавидовали псу, что он это может делать тогда, когда захочет. Кое-кто поинтересовался, все ли собаки этой породы такие сони и ленивцы, или только некоторые исключения.

Питомец Варнавы стал уже завсегдатаем выкладываемых хозяйкой фото и видео. Подписчики с удовольствием наблюдают все новые и новые выходки домашнего любимца знаменитости. Кажется, псу уже пора заводить собственную страницу в соцсети. Пользователи не устают расхваливать смешного пса и писать ему комплименты. Они называют животное плюшевым и очень милым, сравнивают со своими домашними любимцами. Некоторые отмечают, что бульдожки считаются очень верными друзьями. Поклонники также отметили много сходных черт у хозяйки и ее питомца, в частности, любовь к камере.

Екатерину поблагодарили за регулярное создание позитивного настроения подписчикам. Одним из последних роликов, тоже повеселивших пользователей, было видео о том, как пес Варнавы, переворачиваясь во сне упал с дивана. Многие сопереживали собаке, потому что увидели в ее глазах весь ужас происходящего. Их очень умилило то, как животное, пытаясь удержаться, цеплялось лапами за диван, но в итоге, сила гравитации оказалась в выигрыше и псу пришлось ей подчиниться.

Напомним, что для собаки Екатерины Варнавы не вся жизнь - сплошное удовольствие. Всего месяц назад пес вернулся вместе с хозяйкой из Соединенных Штатов, где они отдыхали под жарким солнцем. По возвращении домой, их встретила морозная заснеженная столица. Акклиматизация оказалась достаточно суровой и для хозяйки, и для питомца. Но, если Екатерина довольно быстро пришла в себя, то собаке еще какое-то время требовался особенный уход.
Новости по теме
Екатерина Варнава не прошла кастинг на Comedy Woman
Екатерина Варнава не прошла кастинг на Comedy Woman

Бывшая участница КВН и телеведущая Екатерина Варнава не прошла отбор на новый сезон юмористического телешоу Comedy Woman. Об этом ведущая сообщила своим

Екатерина Варнава продемонстрировала магические способности
Екатерина Варнава продемонстрировала магические способности

Популярная российская телеведущая и участница комедийного развлекательного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава продемонстрировала магические способности

Екатерина Варнава поделилась в Instagram интимным селфи с постели
Екатерина Варнава поделилась в Instagram интимным селфи с постели

Популярная телеведущая Екатерина Варнава, известная многим по участию в шоу Comedy Woman, опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию. На

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости