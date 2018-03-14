Упала и покачалась: Варнава показала, как хочет спать

Участница юмористического шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава опубликовала на своей странице в Instagram очередной видеоролик, главным героем которого снова стал ее пес. На этот раз собака с сонным видом сидит, удобно прислонившись к диванным подушкам, и начинает клониться на бок. Складывается впечатление, что пес засыпает еще до того, как успевает улечься на бок. Глубоко вздохнув, он проваливается в крепкий сон.

Пользователи выразили большую солидарность с собакой, так как довольно часто испытывают столь же сильное желание поспать. К тому же, на некоторых нагнал сон непосредственно просмотр этого видео. Они также позавидовали псу, что он это может делать тогда, когда захочет. Кое-кто поинтересовался, все ли собаки этой породы такие сони и ленивцы, или только некоторые исключения.Питомец Варнавы стал уже завсегдатаем выкладываемых хозяйкой фото и видео. Подписчики с удовольствием наблюдают все новые и новые выходки домашнего любимца знаменитости. Кажется, псу уже пора заводить собственную страницу в соцсети. Пользователи не устают расхваливать смешного пса и писать ему комплименты. Они называют животное плюшевым и очень милым, сравнивают со своими домашними любимцами. Некоторые отмечают, что бульдожки считаются очень верными друзьями. Поклонники также отметили много сходных черт у хозяйки и ее питомца, в частности, любовь к камере.Екатерину поблагодарили за регулярное создание позитивного настроения подписчикам. Одним из последних роликов, тоже повеселивших пользователей, было видео о том, как пес Варнавы, переворачиваясь во сне упал с дивана. Многие сопереживали собаке, потому что увидели в ее глазах весь ужас происходящего. Их очень умилило то, как животное, пытаясь удержаться, цеплялось лапами за диван, но в итоге, сила гравитации оказалась в выигрыше и псу пришлось ей подчиниться.Напомним, что для собаки Екатерины Варнавы не вся жизнь - сплошное удовольствие. Всего месяц назад пес вернулся вместе с хозяйкой из Соединенных Штатов, где они отдыхали под жарким солнцем. По возвращении домой, их встретила морозная заснеженная столица. Акклиматизация оказалась достаточно суровой и для хозяйки, и для питомца. Но, если Екатерина довольно быстро пришла в себя, то собаке еще какое-то время требовался особенный уход.