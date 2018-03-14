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| | Ясновидящая рассказала о судьбе вдовы Олега Табакова

Ясновидящая рассказала о судьбе вдовы Олега Табакова

Сегодня, 13:19
Ясновидящая Марианна Абравитова поведала, что ждет вдову Олега Табакова Марину Зудину. По ее мнению, бедствовать ей не придется, а повторно выходить замуж она не станет еще десять лет.

Ясновидящая рассказала о судьбе вдовы Олега Табакова

 

Как говорит Абравитова, смерть Табакова это огромная трагедия для Зудиной, реабилитационный период для женщины будет продолжаться долго и глубоко. После кончины актера Марина не станет испытывать недостатка в денежных средствах. Она получит хорошее состояние, но на публике появляться не будет, Зудиной придется переосмыслить все, что произошло на фоне смерти Табакова.

Также, как считает Абравитова, в ближайшие десять лет Зудина не станет выходить замуж. Она будет находиться во внутреннем комфорте и у нее нет потребностей заново устраивать личную жизнь. Таролог уверена, что женщина максимально отдала свою любовь Олегу Табакову.
Никита Готский
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