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| | Юлия Климова раскритиковала наряд Натальи Водяновой

Юлия Климова раскритиковала наряд Натальи Водяновой

Сегодня, 05:40
Юлия Климова, стилист-имиджмейкер, раскритиковала платье модели Натальи Водяновой, которая появилась на красной дорожке и всех шокировала.

Юлия Климова раскритиковала наряд Натальи Водяновой

 

Недавно модель Наталья Водянова устроила в Лондоне светскую вечеринку в честь своего благотворительного фонда «Обнаженные сердца». На мероприятии присутствовало много знаменитостей и просто богатые гости. Они весь вечер веселились и жертвовали свои деньги в фонд Натальи, которые пойдут на строительство детских игровых площадок в России. Наряд модели, в котором она появилась на красной дорожке, шокировал многих зрителей. Водянова воспользовалась, по мнению критиков, услугами не правильного дизайнера.

Юлия Климова раскритиковала наряд Натальи Водяновой

 

Эксперт по дизайну Юлия Климова раскритиковала платье модели. Она написала, что девушка выглядит в этом странном наряде словно ее обернули в красный целлофан. Также цвет обуви не совсем соответствует цвету одежды, более бы подошли босоножки того же оттенка, что и платье.
Пелагея Лебединская
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