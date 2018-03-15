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| | Звезда «Деффчонок» Галина Боб показала, как нужно общаться с детьми

Звезда «Деффчонок» Галина Боб показала, как нужно общаться с детьми

Сегодня, 05:20
После рождения второго сына Галина Боб, известная по роли в сериале «Деффчонки», продолжает активно вести личный микроблог. Недавно актриса заявила, что в совершенстве владеет детским языком и продемонстрировала это на практике.

Звезда «Деффчонок» Галина Боб показала, как нужно общаться с детьми

 

Галина Боб рассказала поклонникам, как нужно общаться с маленькими детьми, которые еще не научились говорить, и показала пример. Звезда «Деффчонок» отметила, что всегда разговаривает с сыновьями как со взрослыми, но иногда может и «подурачиться». Она порекомендовала подписчицам попробовать так пообщаться с детьми. Ролик получился довольно забавным, а «детский» язык не похожим ни на один «земной». Пользователи позитивно оценили публикацию, лайки поставили более 65 тысяч человек. Комментаторы отметили, что ролик Галины Боб поднял им настроение, а сама она прекрасная мама.

Напомним, что у Галины Боб и ее мужа режиссера Сергея Корягина два сына: Лев и Андрей.
Виктория Озерова
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