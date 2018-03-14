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| | Бен Аффлек будет во все свои фильмы вставлять геев и афроамериканцев

Бен Аффлек будет во все свои фильмы вставлять геев и афроамериканцев

Сегодня, 12:48
Как известно, актер Бен Аффлек иногда выпускает и собственные фильмы в качестве режиссера. Разгоревшаяся нынче мода на политкорректность затронула и его. Он обещает, что во всех своих фильмах будет снимать женщин, афроамериканцев и геев.

Бен Аффлек будет во все свои фильмы вставлять геев и афроамериканцев

 

Аффлек уверен, что таким образом сможет выдержать необходимую планку толерантности для современного мира. Последнее чего хочет Бен в современном мире, это ущемлять чьи-то права.

В США внедрение в свои картины афроамериканцев и гомосексуалистов, даже если это противоречит здравому смыслу, стало чем-то вроде нормы. Касается это также женщин, которых на съемочной площадке должно присутствовать не меньше, чем мужчин. Бен Аффлек уверен в том, что все современные мастера кинематографа должны принять новый взгляд на искусство, иначе он не хочет с ними сотрудничать.

Он публично заявил о том, что во всех своих последующих картинах будет придерживаться озвученной формулы. Значит это, что абсолютны все его картины будут иметь в героях, по меньшей мере, одного афроамериканца и гомосексуалиста. По части политкорректности, все последующие фильмы Аффлека будут держать «золотой стандарт» современного Голливуда.

Бен Аффлект ранее выступал с публичными извинениями, адресованными всем тем женщинам, к которым он когда-либо приставал в сексуальном смысле.
Николай Офицеров
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