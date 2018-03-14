Актёры «Теории Большого взрыва» выразили скорбь по Стивену Хокингу

Актёрский состав популярного телесериала «Теория Большого взрыва» не раз работал со Стивеном Хокингом, который снимался в проекте в роли себя самого. После кончины учёного актёры сериала решили выразить свои соболезнования, отозвавшись о его уходе из жизни.

Сегодня стало известно о том, что прославленный учёный Стивен Хокинг ушёл из жизни в возрасте 76 лет. Выдающийся физик поучаствовал в создании таких проектов как: «Футурама», «Мистер Пиклз», «Симпсоны», а также «Теория Большого взрыва». Во всех телешоу учёный играл самого себя, чем завоевал любовь многочисленных поклонников со всего света. В связи с кончиной выдающегося физика, актёры из телесериала «Теория Большого взрыва» отозвались о столь трагическом событии. Актёр по имени Джонни Галеки в своём Instagram-аккаунте разместил фото со Стивеном Хокингом и актёрским составом телешоу, заметив, что миру будет не хватать яркого ума учёного, а также его блестящего чувства юмора.

Александр Вест

Кейли Куоко также обнародовала подобный снимок, заметив, что она считала честью работать бок о бок с таким профессионалом, который стал для них настоящим вдохновением.