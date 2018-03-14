Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Алексей Воробьев в США стал геем «Подкаблучник» Галкин рассказал об интеллектуальных способностях Пугачевой Валерий Меладзе не разрешает петь в доме Бывший священник в 83 года стал звездой гей-порно Учитель биологии на глазах у школьников скормил щенка черепахе Маколей Калкин назвал своего любимого персонажа «Симпсонов» Стюардесса "убила" собаку, поместив ее на багажную полку Анджелина Джоли шокировала общественность методами воспитания детей Умер знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг Google протестировала новый ИИ для создания музыки NSynth Super Девушка из Дании фотографировалась голой с незнакомцами и прославилась С места взрыва в доме Петербурга появилось первое видео
| | Актёры «Теории Большого взрыва» выразили скорбь по Стивену Хокингу

Актёры «Теории Большого взрыва» выразили скорбь по Стивену Хокингу

Сегодня, 12:44
Актёрский состав популярного телесериала «Теория Большого взрыва» не раз работал со Стивеном Хокингом, который снимался в проекте в роли себя самого. После кончины учёного актёры сериала решили выразить свои соболезнования, отозвавшись о его уходе из жизни.

Актёры «Теории Большого взрыва» выразили скорбь по Стивену Хокингу

 

Сегодня стало известно о том, что прославленный учёный Стивен Хокинг ушёл из жизни в возрасте 76 лет. Выдающийся физик поучаствовал в создании таких проектов как: «Футурама», «Мистер Пиклз», «Симпсоны», а также «Теория Большого взрыва». Во всех телешоу учёный играл самого себя, чем завоевал любовь многочисленных поклонников со всего света. В связи с кончиной выдающегося физика, актёры из телесериала «Теория Большого взрыва» отозвались о столь трагическом событии. Актёр по имени Джонни Галеки в своём Instagram-аккаунте разместил фото со Стивеном Хокингом и актёрским составом телешоу, заметив, что миру будет не хватать яркого ума учёного, а также его блестящего чувства юмора.

Актёры «Теории Большого взрыва» выразили скорбь по Стивену Хокингу

 

Кейли Куоко также обнародовала подобный снимок, заметив, что она считала честью работать бок о бок с таким профессионалом, который стал для них настоящим вдохновением.
Александр Вест
Новости по теме
Маколей Калкин назвал своего любимого персонажа «Симпсонов»
Маколей Калкин назвал своего любимого персонажа «Симпсонов»

В социальной сети он заявил о том, что его любимым персонажем в данном мультсериале является Стивен Хокинг. Прославленный голливудский актёр Маколей Калкин

Кристофер Ллойд из
Кристофер Ллойд из "Назад в будущее" появится в сериале «Теория большого взрыва»

78-летний американский актёр Кристофер Ллойд, известный по роли во франшизе «Назад в будущее», появится в сериале «Теория большого взрыва». Информацию передаёт

Создатели сериала «Теория большого взрыва» отложили начало съёмок восьмого сезона
Создатели сериала «Теория большого взрыва» отложили начало съёмок восьмого сезона

Создателями сериала «Теория большого взрыва» отложено начало съёмок восьмого сезона. Причиной этому стало затягивание переговоров о продлении контактов с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости