Голая на морозе: Анастасия Волочкова шокировала очередным фото в Instagram

Скандальная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз опозорилась, как утверждают её же поклонники. Дело в том, что знаменитость разместила фото в Instagram, где в обнаженном виде на морозе фотографирует свое отображение в зеркальной двери.

Анастасия Волочкова продемонстрировала фото, которое сразу же стали обсуждать в Сети. Многие подписчики балерины не поняли, зачем Волочкова в коротких шортах и майке вышла на мороз и стала себя фотографировать в отражении двери.

Светлана Славянская

«Это как же надо не уважать своих подписчиков, чтобы выставлять подобные фото?», «Фото ни о чём. И это деятель искусства», «На каждой фотке одно и тоже: Либо шпагат, либо буква "зю"», «Летом в куртках, зимой нагишом», «Что за бессмысленные фото?», - комментировали снимок Волочковой на морозе интернет-пользователи.