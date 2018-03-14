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| | Голая на морозе: Анастасия Волочкова шокировала очередным фото в Instagram

Голая на морозе: Анастасия Волочкова шокировала очередным фото в Instagram

Сегодня, 12:21
Скандальная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз опозорилась, как утверждают её же поклонники. Дело в том, что знаменитость разместила фото в Instagram, где в обнаженном виде на морозе фотографирует свое отображение в зеркальной двери.

Голая на морозе: Анастасия Волочкова шокировала очередным фото в Instagram

 

Анастасия Волочкова продемонстрировала фото, которое сразу же стали обсуждать в Сети. Многие подписчики балерины не поняли, зачем Волочкова в коротких шортах и майке вышла на мороз и стала себя фотографировать в отражении двери.

Голая на морозе: Анастасия Волочкова шокировала очередным фото в Instagram

 

«Это как же надо не уважать своих подписчиков, чтобы выставлять подобные фото?», «Фото ни о чём. И это деятель искусства», «На каждой фотке одно и тоже: Либо шпагат, либо буква "зю"», «Летом в куртках, зимой нагишом», «Что за бессмысленные фото?», - комментировали снимок Волочковой на морозе интернет-пользователи.
Светлана Славянская
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