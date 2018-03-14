Голая на морозе: Анастасия Волочкова шокировала очередным фото в Instagram

Анастасия Волочкова продемонстрировала фото, которое сразу же стали обсуждать в Сети. Многие подписчики балерины не поняли, зачем Волочкова в коротких шортах и майке вышла на мороз и стала себя фотографировать в отражении двери.
«Это как же надо не уважать своих подписчиков, чтобы выставлять подобные фото?», «Фото ни о чём. И это деятель искусства», «На каждой фотке одно и тоже: Либо шпагат, либо буква "зю"», «Летом в куртках, зимой нагишом», «Что за бессмысленные фото?», - комментировали снимок Волочковой на морозе интернет-пользователи.