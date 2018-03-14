Ксения Собчак опубликовала трогательное фото своего сына с бабушкой

Ксения Собчак вновь выложила новое фото со своим сыном в социальную сеть Instagram, на котором изображен маленький Платон и его бабушка.

Ксения Собчак настолько в данный момент загружена своей политической карьерой, что у нее практически не остается времени на воспитание своего малыша Платона. Всем известно, что Ксения выставила свою кандидатуру на выборы президента России и сейчас много работает. Так как Собчак не доверяет своего ребенка нянечкам, то на время предвыборной кампании попросила посидеть с Платоном свою маму Людмилу Нарусову. Мама Ксении с нетерпением ждала внуков, и теперь, когда появилась возможность все свое время проводить с малышом, она с радостью переехала на время к своей дочке. В одно прекрасное утро Ксения запечатлела на камеру свою маму и только проснувшегося сынишку. Поклонники, увидев в Instagram снимок, сразу же оценили, с какой нежностью и любовью смотрит на своего внука бабушка.

Пелагея Лебединская

Напомним, что 18 марта состоятся президентские выборы, в которых Собчак надеется победить.