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| | Фанаты Лободы раскритиковали ее за ужасное платье

Фанаты Лободы раскритиковали ее за ужасное платье

Сегодня, 12:13
В отличие от многих коллег по цеху, певица Светлана Лобода свою беременность от общественности никак не скрывает. Напротив, она подчеркивает ее, выступая в весьма откровенных платьях, за что ее не устают критиковать злопыхатели.

Фанаты Лободы раскритиковали ее за ужасное платье

 

Поклонники уверены, прекрасно то, что Лобода перестала скрывать от поклонников свою беременность, однако ее стремление выбирать как можно более откровенные наряды, несмотря на свое «интересное» положение, является, по мнению подписчиков, по меньшей мере, невоспитанно и дает плохой пример другим будущим мамам.

На публике Светлана появилась в абсолютно прозрачном платье, под которое надела исключительно боди телесного цвета. В отличие от многих своих коллег-знаменитостей, которые в случае беременности предпочитают носить просторные платья из плотной ткани, Светлана сделала максимальный акцент на беременном животе. Фанаты назвали наряд одним из худших, которые могла выбрать Лобода. Также они обвинили ее в том, что она «хайпует» на собственной беременности.

Фанаты Лободы раскритиковали ее за ужасное платье

 

На защиту певицы встала ее старшая подруга по сцене Лолита Милявская, которая «авансом» записалась в няньки будущего малыша. Подписчикам она заявила, что не позволит поливать Лободу грязью, а потому советует поклонникам держать рот на замке.
Николай Офицеров
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