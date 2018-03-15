Дочь Таты Блюменкранц произнесла первое слово

Участница скандального проекта «Дом-2» Тата Блюменкранц поделилась со своими поклонниками радостной новостью. Дочь знаменитости Бетти произнесла свое первое слово. Об этом Тата написала на своей стране в Instagram.

Анна Котова

Малышке всего восемь месяцев, а она уже учится ходить, храбро перенесла резанье зубов, а сейчас во всю пытается разговаривать с родителями. Пару дней назад Бетти все-таки удалось произнести первое слово. Тата незамедлительно рассказала новость главе семейства Валерию, находящемуся сейчас на острове любви.В интернете Блюменкранц поведала, что справиться с разлукой им помогает знание того, что и Тату, и Бетти любят. Накануне малышка произнесла слово «папа». Также Тата написала, что это слово дочь произнесла первым, так как очень скучает по своему отцу. Поклонники порадовались новому достижению Бетти, а также поздравили с этим родителей. Однако были и такие пользователи, которые омрачили радостное событие. Они написали, что Валерий ничего не делает, чтобы вернуться быстрее в Москву, он просто отдыхает от семьи и наслаждается свободой.