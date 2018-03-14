«Скромнее нужно быть»: Ольга Бузова назвала себя королевой Instagram

Ольга Бузова не перестает удивлять пользователей Сети своими высказываниями, которые не могут не возмущать. Недавно Бузова самопровозгласила себя королевой Instagram, однако поклонники попросили звезду быть скромнее.

Светлана Славянская

В личном микроблоге Ольги Бузовой ежедневно появляется большое количество «сторис». Именно за постоянную демонстрацию своей жизни в Сети поклонники ранее прозвали ведущую «Дом-2» королевой «сторис». Бузовой оказалось мало данного титула от поклонников, и знаменитость сама решила провозгласить себя королевой Instagram.«Я не королева «сторис», я королева Instagram как минимум», - заявила Ольга. Поклонников возмутило такое поведение артистки. Многие посчитали, что у Бузовой тяжелая форма звездной болезни и нарциссизм, с которым необходимо бороться.