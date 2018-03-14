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| | «Скромнее нужно быть»: Ольга Бузова назвала себя королевой Instagram

«Скромнее нужно быть»: Ольга Бузова назвала себя королевой Instagram

Сегодня, 12:06
Ольга Бузова не перестает удивлять пользователей Сети своими высказываниями, которые не могут не возмущать. Недавно Бузова самопровозгласила себя королевой Instagram, однако поклонники попросили звезду быть скромнее.

«Скромнее нужно быть»: Ольга Бузова назвала себя королевой Instagram

 

В личном микроблоге Ольги Бузовой ежедневно появляется большое количество «сторис». Именно за постоянную демонстрацию своей жизни в Сети поклонники ранее прозвали ведущую «Дом-2» королевой «сторис». Бузовой оказалось мало данного титула от поклонников, и знаменитость сама решила провозгласить себя королевой Instagram.

«Я не королева «сторис», я королева Instagram как минимум», - заявила Ольга. Поклонников возмутило такое поведение артистки. Многие посчитали, что у Бузовой тяжелая форма звездной болезни и нарциссизм, с которым необходимо бороться.
Светлана Славянская
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