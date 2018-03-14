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| | "Хабалка": Милявская унизила подписчицу Лободы

"Хабалка": Милявская унизила подписчицу Лободы

Сегодня, 12:18
В своем Instagram Лолита Милявская выложила несколько публикаций, посвященных ее подруге - певице из Украины Светлане Лободе. В частности Лола разместила фото коллеги по цеху во время получения музыкальной премии, на которое Лобода явилась в так называемом «голом платье». Образ Светланы показался странным многим подписчикам, в силу того, что певица находится уже на седьмом месяце беременности. И они сочли излишне откровенным такой наряд - Лобода выбрала полностью прозрачное платье, расшитое блестящими узорами, под которое надела телесного цвета боди.

 

"Хабалка": Милявская унизила подписчицу Лободы

 

Пользователи раскритиковали одежду певицы, заявив, что женщине в положении не годится появляться на людях в таком виде. Хейтеры, и вовсе, наговорили гадостей, относительно вкуса Светланы и ее манеры одеваться и вести себя. Тогда Лолита встала на защиту Лободы, сказав, что никому не позволит обижать своих друзей. Она назвала женщину, плохо отозвавшуюся о Светлане, хабалкой, которая не может увидеть и понять радостного события, которым является ожидание ребенка, а везде ищет лишь гадости.

Лолита назвала своих подписчиков нормальными людьми, а те, кто льет грязь на нее и ее друзей, по словам Милявской, даже не являются ее подписчиками. Знаменитость также призвала пользователей выражать свое мнение более корректно и с уважением. Кстати, узнав новость об ожидающемся пополнении в семье Лободы, которую Светлана подтвердила в прошедшие выходные, Лолита была весьма удивлена, заявив, что до сих пор не знала о беременности подруги.

Напомним, что Лобода и Милявская дружат уже порядка 10 лет, начиная с выступления Светланы на конкурсе «Евровидение-2009». Лолита тогда оценила талант девушки и сама изъявила инициативу общения с ней. С тех пор Светлана не раз благодарила Лолу за профессиональные советы, которые та ей давала.

Официально подтверждая информацию о своей беременности, Лобода также заявила, что берет пока небольшой отпуск, в течение которого планирует подготовиться к рождению малыша, записать новый альбом и поставить новое шоу, которое состоится в октябре. Второй ребенок должен родиться у Светланы в мае, а уже в июне она хочет приступить к работе. Рожать Лобода будет в Лос-Анджелесе, но вот имя отца ребенка она пока не разглашает. По слухам, им может являться лидер группы «Rammstein», 57-летний Тилль Линдеманн, с которым у Лободы случился бурный роман в Баку на фестивале «Жара» в прошлом году.
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