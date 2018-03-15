Юлия Паршута страдает от последствий экстремального путешествия

Артистка Юлия Паршута рассказала о своем экстремальном путешествии и какое нежелательное последствие оно ей принесло.

Пелагея Лебединская

Знаменитая российская актриса и певица Юлия Паршута рассказала общественности о своем необычном путешествии. Четыре года назад ей выпала возможность побывать на берегах Антарктиды, и она с радостью согласилась. Однако это путешествие обернулось для Юлии нежелательным эффектом. Из-за резкой перемены в климате и перенесенных ее организмом больших холодов, у нее нарушился обмен веществ. Девушка резко стала набирать в весе. Дома, после возвращения, Паршута обратилась за помощью к врачу диетологу. Начала усердно заниматься спортом и употреблять только правильную пищу, но, к сожалению, это все не давало никаких результатов. Лишь спустя некоторое время организм сам восстановился, и к Юлии вернулись прежние формы.Отметим, что Юлии Паршута в апреле этого года исполниться 30 лет, но девушка еще не замужем. Она выкладывает в интернет много снимков с мужчинами, однако утверждает, что их связывают только дружеские отношения и сердце ее свободно.