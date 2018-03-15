Кайли Дженнер удивила поклонников коллекцией сумок

Недавно Кайли Дженнер снова стала появляться в интернете и публиковать фотографии. Это очень обрадовало поклонников, так как они устали от затишья знаменитости из-за беременности.

На своей странице в Instagram знаменитость размещает большое количество новых снимков. Так, на прошлых выходных Кайли решила пересмотреть весь свой гардероб, а судя по фото, он у нее огромен. Однако не только количество нарядов шокировало пользователей, а и снимок, на котором знаменитость хвастается коллекцией сумок. Среди всех аксессуаров можно найти и сумки мировых брендов, исполненные в различных цветах.

Анна Котова

Для своей коллекции Кайли выделила отдельную комнату в своем доме. Специалисты оценили стоимость всех сумок, цена их составила примерно миллион долларов. Отметим, что капитал знаменитости на сегодняшний день составляет 50 млн долларов. Состояние Кайли позволяет стать лидером среди большого семейства Кардашьян-Дженнер.