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| | «Подкаблучник» Галкин рассказал об интеллектуальных способностях Пугачевой

«Подкаблучник» Галкин рассказал об интеллектуальных способностях Пугачевой

Сегодня, 11:52
Максим Гаклин признался в том, что является подкаблучником, ведь всю работу по дому он делает исключительно самостоятельно. Также он высказался об интеллектуальных способностях своей супруги Аллы Пугачевой.

«Подкаблучник» Галкин рассказал об интеллектуальных способностях Пугачевой

 

Все свое свободное время, признается Галкин, он с радостью посвящает любимой семье, а именно детям Гарри и Лизе. Сейчас Галкин является едва ли не самым популярным ведущим на телевидении, ведь занят он сразу в нескольких крупных проектах. Несмотря на свой крайне плотный рабочий график, на семью артист всегда находит время и считает, что для мужчины дети должны быть на первом месте. Некоторыми аспектами своей карьеры он с радостью готов пожертвовать, дабы быть рядом с любимыми людьми.

«Есть что-то необходимое для карьеры мешает семье, то все же следует выбрать семью. Но это вовсе не значит, что все нужно бросить. Успех в карьере это тоже залог для благополучия семьи», - уверяет Галкин.

Юморист отметил и то, что Алла Борисовна большинством забот по дому управляет сама, но, в последнее время, все больше поручает и Максиму. По мнению Галкина, она достаточно умная женщина, чтобы сделать все так, чтобы Максим чувствовал себя главным.
Николай Офицеров
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