«Подкаблучник» Галкин рассказал об интеллектуальных способностях Пугачевой

Все свое свободное время, признается Галкин, он с радостью посвящает любимой семье, а именно детям Гарри и Лизе. Сейчас Галкин является едва ли не самым популярным ведущим на телевидении, ведь занят он сразу в нескольких крупных проектах. Несмотря на свой крайне плотный рабочий график, на семью артист всегда находит время и считает, что для мужчины дети должны быть на первом месте. Некоторыми аспектами своей карьеры он с радостью готов пожертвовать, дабы быть рядом с любимыми людьми.
«Есть что-то необходимое для карьеры мешает семье, то все же следует выбрать семью. Но это вовсе не значит, что все нужно бросить. Успех в карьере это тоже залог для благополучия семьи», - уверяет Галкин.
Юморист отметил и то, что Алла Борисовна большинством забот по дому управляет сама, но, в последнее время, все больше поручает и Максиму. По мнению Галкина, она достаточно умная женщина, чтобы сделать все так, чтобы Максим чувствовал себя главным.