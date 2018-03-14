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| | Ким Кардашьян показала три поколения своей семьи

Ким Кардашьян показала три поколения своей семьи

Сегодня, 11:45
Светская львица Ким Кардашьян стала одной из самых обожаемых моделей среди подписчиков социальной сети Instagram, которые непрестанно следят за ее жизнью и с нетерпением ждут ее новых снимков.

Ким Кардашьян показала три поколения своей семьи

 

В недавнем времени Ким Кардашьян снова решила порадовать своих поклонников и выложила на свою страничку в Instagram новое фото, на котором она изображена вместе со своей мамой и бабушкой. Это обворожительное фото с очаровательными женщинами настолько восхитило пользователей социальной сети, что они засыпали Кардашьян своими комплиментами. Эти женщины на снимке столь прекрасно и элегантно выглядят, что ими не перестают любоваться все поклонники звезды.

Ким Кардашьян показала три поколения своей семьи

 

Отметим, что недавно Ким Кардашьян сменила свой имидж. Она решила вернуть своим волосам натуральный цвет, что в данный момент считается последним писком моды.
Пелагея Лебединская
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