Ким Кардашьян показала три поколения своей семьи

Светская львица Ким Кардашьян стала одной из самых обожаемых моделей среди подписчиков социальной сети Instagram, которые непрестанно следят за ее жизнью и с нетерпением ждут ее новых снимков.

В недавнем времени Ким Кардашьян снова решила порадовать своих поклонников и выложила на свою страничку в Instagram новое фото, на котором она изображена вместе со своей мамой и бабушкой. Это обворожительное фото с очаровательными женщинами настолько восхитило пользователей социальной сети, что они засыпали Кардашьян своими комплиментами. Эти женщины на снимке столь прекрасно и элегантно выглядят, что ими не перестают любоваться все поклонники звезды.

Пелагея Лебединская

Отметим, что недавно Ким Кардашьян сменила свой имидж. Она решила вернуть своим волосам натуральный цвет, что в данный момент считается последним писком моды.