Валерий Меладзе не разрешает петь в доме

Своим правилом Валерий Меладзе удивил поклонников, поскольку счастлив во втором браке с певицей Альбиной Джанабаевой. Многие считают, что благодаря тому, что семья музыкальная, в их доме должна звучать не только музыка, но и пение.

Анна Котова

Дело в том, что знаменитости придерживаются правила главы семейства, что в доме исполнять композиции категорически запрещается. Этому правилу следуют все без исключения. Скорее всего, такой запрет был придуман для того, чтобы у домашнего очага отдохнуть от работы. Сам Меладзе рассказал, что пение раздражает всех детей исполнителей, потому они проводят свободное время в тишине, общаясь между собой. Отметим, что у Валерия и Альбины двое сыновей, а от первого брака у певца три дочери.Ранее сообщалось, что Альбина Джанабаева раскрыла секрет счастливого брака. Она дала несколько советов своим поклонникам. Однако самым главным советом стало то, что ни в коем случае не нужно врать любимому человеку, даже в мелочах.