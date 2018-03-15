Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Учёные: Из-за частого секса меняется структура ДНК Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка NASA выбрало имя планеты, куда летит зонд New Horizons Марго Робби предложили роль в фильме Тарантино Предприниматель из Ростова умер, чтобы не возвращать долги Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову
| | Серябкина поведала о деталях её конфликта с Темниковой

Серябкина поведала о деталях её конфликта с Темниковой

Сегодня, 01:30
Прославленная российская певица Ольга Серябкина поделилась со своими поклонниками деталями конфликта со своей коллегой Еленой Темниковой, которая со скандалом покинула группу SEREBRO четыре года назад.

Серябкина поведала о деталях её конфликта с Темниковой

 

Солиста музыкального коллектива SEREBRO поведала о том, что перед уходом Темниковой из группы, она считала её своим лучшим другом, с которым никогда не расстанется, однако, всё случилось не так, как предполагала Серябкина. Также Ольга вспомнила о клипе на композицию «Я тебя не отдам» с пощечиной, которую снимали два часа вместо ожидаемых 20 минут. По словам Ольги Серябкиной, на съёмках того клипа между ними проявлялись все эмоции, которые господствовали в певицах из-за будущего ухода Темниковой.

Серябкина поведала о деталях её конфликта с Темниковой

 

Стоит напомнить, что Елена Темникова после ухода из коллектива SEREBRO рассказала о том, что не чувствовала дружеских отношений с Серябкиной, из-за чего ей постоянно приходилось изображать симпатию, поддерживая коллег по ремеслу.
Александр Вест
Новости по теме
Участница группы SEREBRO Ольга Серябкина выходит замуж
Участница группы SEREBRO Ольга Серябкина выходит замуж

Известная солистка музыкального женского коллектива SEREBRO Ольга Серябкина показала поклонникам колечко на пальце, там самым намекнув, что в скором времени

Серябкина и Темникова закончили трехлетнюю вражду
Серябкина и Темникова закончили трехлетнюю вражду

Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина помирилась после трехлетней ссоры с экс-участницей музыкального коллектива Еленой Темниковой. Певица поздравила свою

Лена Темникова рассказала об унижениях в составе Serebro
Лена Темникова рассказала об унижениях в составе Serebro

Елена Темникова рассказала общественности, какие унижения терпела в составе коллектива Serebro. Исполнительница озвучила новые причины ухода из группы Максима

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости