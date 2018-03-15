Серябкина поведала о деталях её конфликта с Темниковой

Прославленная российская певица Ольга Серябкина поделилась со своими поклонниками деталями конфликта со своей коллегой Еленой Темниковой, которая со скандалом покинула группу SEREBRO четыре года назад.

Солиста музыкального коллектива SEREBRO поведала о том, что перед уходом Темниковой из группы, она считала её своим лучшим другом, с которым никогда не расстанется, однако, всё случилось не так, как предполагала Серябкина. Также Ольга вспомнила о клипе на композицию «Я тебя не отдам» с пощечиной, которую снимали два часа вместо ожидаемых 20 минут. По словам Ольги Серябкиной, на съёмках того клипа между ними проявлялись все эмоции, которые господствовали в певицах из-за будущего ухода Темниковой.

Александр Вест

Стоит напомнить, что Елена Темникова после ухода из коллектива SEREBRO рассказала о том, что не чувствовала дружеских отношений с Серябкиной, из-за чего ей постоянно приходилось изображать симпатию, поддерживая коллег по ремеслу.