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| | Энрике Иглесиас впервые поедал о своих детях

Энрике Иглесиас впервые поедал о своих детях

Сегодня, 11:58
Испанский исполнитель Энрике Иглесиас впервые поведал общественности и журналистам о совместных детях с Анной Курниковой. Отметим, ранее знаменитость никогда не говорил с прессой на эту тему.

Энрике Иглесиас впервые поедал о своих детях

 

В последнем интервью исполнитель Энрике Иглесиас поведал о радостной новости – о своих детях. В конце 2017 года возлюбленная певца отечественная теннисистка Анна Курникова родила двойню. Пара стала счастливыми родителями мальчика и девочки. Музыкант подтвердил, что до этого интервью ни разу не обмолвился о радостной новости. Однако его любимые родители немного опередили его и рассказали о счастливом пополнении в семье раньше сына.

Энрике Иглесиас впервые поедал о своих детях

 

Напоминаем, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже 16 лет. До прошлого года пара даже не задумывалась о наследниках, но, скорее всего, время для этого наступило. В конце 2017 года у знаменитостей родились двойняшки. Ранее Курникова часто публиковала в интернете снимки детей, но Энрике молчал до последнего момента. Стоит заметить, что очень часто ходят слухи о том, что пара разводится, но с каждым годом отношения и чувства молодых родителей только крепнут.
Анна Котова
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