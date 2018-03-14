Джастин Бибер и Селена Гомес снова рассталась

В недавнем времени стало известно из-за чего Селена Гомес и Джастин Бибер взяли паузу в своих отношениях.

Пелагея Лебединская

На прошлой неделе красивая звездная пара Селена Гомес и Джастин Бибер снова расстались. Инициатором разлуки стала Селена, так как не захотела идти против воли своих родителей. Дело в том, что мама Селены против ее отношений с Джастином, так как парень много боли причинял своей возлюбленной. Джастин никогда не обращал особого внимания на то, сколько раз он причинил Селене обид и слез своим поведением и изменами с другими девушками. Поэтому мама певицы всеми способами пытается уберечь свою дочь от душевных травм, из-за которых она впадает в депрессию.Отметим, что Селене Гомес в этом году исполнится 26 лет, однако девушка посвящает много времени своей сольной карьере и не торопится замуж. С Джастином Бибером певица повстречалась семь лет и за это время они неоднократно расставались и мирились. В этот раз Селена объявила, что возможно эта разлука будет окончательной.