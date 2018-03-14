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| | Регина Тодоренко раскрыла правду о романе с Владом Топаловым

Регина Тодоренко раскрыла правду о романе с Владом Топаловым

Сегодня, 11:14
Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, прославившаяся благодаря съёмкам в передаче «Орёл и решка», поделилась деталями своих романтических отношений с российским певцом Владом Топаловым.

Регина Тодоренко раскрыла правду о романе с Владом Топаловым

 

В начале нынешнего года Регина Тодоренко рассказала своим поклонникам о том, что ей пришлось расстаться со своим бывшим ухажёром, однако, она сразу же вступила в новые романтические отношения. В многочисленных СМИ публиковалась информация о том, что новым парнем телеведущей мог оказаться Влад Топалов, с которым она работает над созданием некоего секретного проекта. Регина рассказала о том, что для съёмок в засекреченном проекте ей пришлось отправиться на озеро Байкал в сопровождении Влада Топалова.

Регина Тодоренко раскрыла правду о романе с Владом Топаловым

 

Тодоренко заметила, что не воспринимала Топалова в качестве ведущего до того, как они начали работать. По словам Регины, она была удивлена талантом певца, который с лёгкостью запоминал множество информации и проявил профессионализм в новой для него профессии. Сама телеведущая заметила, что Топалов не является её бойфрендом, а подобные предположения родились из-за того, что её ухажёр также является певцом, телеведущим и актёром.
Александр Вест
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