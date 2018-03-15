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| | Хайди Клум раскритиковали из-за лишнего веса

Хайди Клум раскритиковали из-за лишнего веса

Сегодня, 00:30
Недавно в Лос-Анджелесе состоялось светское мероприятие, посвященное новому сезону программы «В Америке есть таланты», которое посетила 44-летняя модель и актриса Хайди Клум. Именно это торжество и стало причиной критики в адрес знаменитости.

Хайди Клум раскритиковали из-за лишнего веса

 

На красной дорожке актриса появилась в серебристом обтягивающем платье с глубоким вырезом на груди. Это платье и стало причиной преткновения пользователей. Поклонники незамедлительно заметили, что наряд сильно облегает тело модели, по их словам, либо платье маленькое, либо Хайди набрала в весе.

Хайди Клум раскритиковали из-за лишнего веса

 

Ранее сообщалось, что Хайди Клум повторила наряд Анджелины Джоли. На неделю моды в Нью-Йорке актриса пришла в платье с открытыми плечами и разрезом от бедра. Отметим, что аналогичное платье Анджелина надела в 2012 году на красную дорожку вручения премии «Оскар».
Анна Котова
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