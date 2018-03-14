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| | Актер Сергей Астахов хочет ребенка от своей молодой избранницы

Актер Сергей Астахов хочет ребенка от своей молодой избранницы

Вчера, 23:30
В своем недавнем интервью Сергей Астахов рассказал корреспондентам, о своих планах личной жизни на будущее. Серей Астахов хочет ребенка от своей возлюбленной, которая моложе его на 16 лет.

Актер Сергей Астахов хочет ребенка от своей молодой избранницы

 

Четыре года назад знаменитый актер познакомился с простой учительницей младших классов. С первого взгляда он полюбил девушку и уже не смог отпустить ее от себя. Хоть он и старше своей возлюбленной на 16 лет, однако, это пару не смущает. Они долгое время встречались, проводили вместе романтические вечера, гуляли под луной по ночному городу, а после Сергей не удержался и предложил девушке переехать жить к нему. Сергей очень счастлив с Викой, он не может насладиться ее присутствием. Все свободное время он проводит с любимой и в последнее время начали планировать детей. Однако делать предложение Виктории Астахов не спешит, по его словам, он боится спугнуть свое семейное счастье.

Отметим, что Сергею Астахову в этом году в мае исполнится 49 лет, а Виктории всего лишь 33 года. Она, возможно, станет третьей женой знаменитого актера.
Пелагея Лебединская
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