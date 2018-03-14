Актер Сергей Астахов хочет ребенка от своей молодой избранницы

В своем недавнем интервью Сергей Астахов рассказал корреспондентам, о своих планах личной жизни на будущее. Серей Астахов хочет ребенка от своей возлюбленной, которая моложе его на 16 лет.

Пелагея Лебединская

Четыре года назад знаменитый актер познакомился с простой учительницей младших классов. С первого взгляда он полюбил девушку и уже не смог отпустить ее от себя. Хоть он и старше своей возлюбленной на 16 лет, однако, это пару не смущает. Они долгое время встречались, проводили вместе романтические вечера, гуляли под луной по ночному городу, а после Сергей не удержался и предложил девушке переехать жить к нему. Сергей очень счастлив с Викой, он не может насладиться ее присутствием. Все свободное время он проводит с любимой и в последнее время начали планировать детей. Однако делать предложение Виктории Астахов не спешит, по его словам, он боится спугнуть свое семейное счастье.Отметим, что Сергею Астахову в этом году в мае исполнится 49 лет, а Виктории всего лишь 33 года. Она, возможно, станет третьей женой знаменитого актера.