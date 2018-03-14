46-летняя Мария Аронова вышла замуж

Известная российская актриса кино и театра Мария Аронова в возрасте 46 лет сыграла свадьбу с отцом своей дочери Серафимы. Актриса официально оформила отношения с Евгением Фоминым.

Близкий друг Ароновой и Фомина Михаил Полицемайко в своём Instagram-аккаунте обнародовал фотографию, на которой молодожёны запечатлены возле свадебного торта, рядом с которым феерично горели фейерверки. На свадебное торжество решено было пригласить лишь самых близких друзей и родных, поэтому церемония бракосочетания Евгения Фомина и Марии Ароновой не предалась широкой общественной огласке. Стоит отметить, что у Фомина и Ароновой имеется общий ребёнок – 14-летняя дочь Серафима.

Александр Вест

Также заметим, что в свои 46 лет Мария Аронова уже успела стать бабушкой, так как её старший сын Владислав подарил ей внучку. Пойдя по стопам своей знаменитой матери, 23-летний сын Ароновой стал актёром. Напомним, познакомились Фомина и Аронова ещё 20 лет назад, когда Евгений являлся главой транспортного цеха.