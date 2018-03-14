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| | 46-летняя Мария Аронова вышла замуж

46-летняя Мария Аронова вышла замуж

Сегодня, 10:47
Известная российская актриса кино и театра Мария Аронова в возрасте 46 лет сыграла свадьбу с отцом своей дочери Серафимы. Актриса официально оформила отношения с Евгением Фоминым.

46-летняя Мария Аронова вышла замуж

 

Близкий друг Ароновой и Фомина Михаил Полицемайко в своём Instagram-аккаунте обнародовал фотографию, на которой молодожёны запечатлены возле свадебного торта, рядом с которым феерично горели фейерверки. На свадебное торжество решено было пригласить лишь самых близких друзей и родных, поэтому церемония бракосочетания Евгения Фомина и Марии Ароновой не предалась широкой общественной огласке. Стоит отметить, что у Фомина и Ароновой имеется общий ребёнок – 14-летняя дочь Серафима.

46-летняя Мария Аронова вышла замуж

 

Также заметим, что в свои 46 лет Мария Аронова уже успела стать бабушкой, так как её старший сын Владислав подарил ей внучку. Пойдя по стопам своей знаменитой матери, 23-летний сын Ароновой стал актёром. Напомним, познакомились Фомина и Аронова ещё 20 лет назад, когда Евгений являлся главой транспортного цеха.
Александр Вест
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