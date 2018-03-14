Иосиф Пригожин: «Дочку настроили против меня»

Наконец-то в личной жизни продюсера Иосифа Пригожина случилось весьма радостное событие. Ему удалось помириться со своей дочкой Данаей. Тем не менее, он заявил, что девушку всегда настраивали против него.

Николай Офицеров

Дочка появилась во время первого брака Пригожина. Накануне девушка отмечала именины и Пригожин оказался одним из первых, кто поздравил ее. Также он в общих чертах рассказал о их скандале.», - заявил Пригожин.Конфликт между Иосифом и Данаей разгорелся еще в прошлом году. Девушка заявила, что отец ей не уделяет внимания абсолютно и регулярно заставляет худеть. Ситуация усугубилась еще сильнее, когда дочка Пригожина пошла на «Дом-2». Продюсер заявил, что такая выходка «недостойна». Когда Даная покинула телестройку, то вынуждена была зарабатывать на жизнь с помощью маникюра., - заявил Пригожин.