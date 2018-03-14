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| | Иосиф Пригожин: «Дочку настроили против меня»

Иосиф Пригожин: «Дочку настроили против меня»

Сегодня, 10:51
Наконец-то в личной жизни продюсера Иосифа Пригожина случилось весьма радостное событие. Ему удалось помириться со своей дочкой Данаей. Тем не менее, он заявил, что девушку всегда настраивали против него.

Иосиф Пригожин: «Дочку настроили против меня»

 

Дочка появилась во время первого брака Пригожина. Накануне девушка отмечала именины и Пригожин оказался одним из первых, кто поздравил ее. Также он в общих чертах рассказал о их скандале.

«Я не ссорился с ней никогда. Ее просто настроили против родителей. Это полностью неправильно. Мир сегодня сошел с ума и в эти дни я вспоминаю слова Черчилля о том, что иногда проще управлять целой нацией, чем собственными детьми. О, как он прав. Они взрослеют, у них появляются собственные взгляды на жизнь, а нам только остается свыкнуться с мыслью, что они уже взрослые», - заявил Пригожин.

Конфликт между Иосифом и Данаей разгорелся еще в прошлом году. Девушка заявила, что отец ей не уделяет внимания абсолютно и регулярно заставляет худеть. Ситуация усугубилась еще сильнее, когда дочка Пригожина пошла на «Дом-2». Продюсер заявил, что такая выходка «недостойна». Когда Даная покинула телестройку, то вынуждена была зарабатывать на жизнь с помощью маникюра.

«Мы давно с ней общаемся. После эфира на «Первом канале» отношения стали налаживаться. Это очень личная тема, которую не хотелось бы обсуждать публично. Женщины порой обижаются настолько сильно, что их уже просто не унять. С Данаей разговаривал буквально сегодня. Она должна понимать, что я рядом и всегда готов прийти на помощь», - заявил Пригожин.
Николай Офицеров
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