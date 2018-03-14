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| | Маколей Калкин назвал своего любимого персонажа «Симпсонов»

Маколей Калкин назвал своего любимого персонажа «Симпсонов»

Сегодня, 10:33
В социальной сети он заявил о том, что его любимым персонажем в данном мультсериале является Стивен Хокинг. Прославленный голливудский актёр Маколей Калкин рассказал своим фанатам о своём увлечении мультипликационным сериалом «Симпсоны».

Маколей Калкин назвал своего любимого персонажа «Симпсонов»

 

В связи с кончиной одного из самых известных учёных Стивена Хокинга Маколей Калкин обнародовал скорбное сообщение в своём Twitter-аккаунте. Обращаясь к своим поклонникам, Маколей заявил о том, что Хокинг являлся его любимым персонажем в мультсериале «Симпсоны». Актёр заметил, что узнал о смерти физика он лишь недавно, подчеркнув, что его будет не хватать в жизни многих людей.

 

Добавим, известный учёный и один из самых умных людей на планете Стивен Хокинг ушёл из жизни в возрасте 76 лет. О смерти Стивена Хокинга было объявлено сегодня. Стоит отметить, что Стивен Хокинг в виде персонажа появлялся в таких шоу как: «Теория большого взрыва», «Футурама», «Гриффины», «Мистер Пиклз».
Александр Вест
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