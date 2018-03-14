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| | Снова за свое: Бузова провела 18 часов в интимной позе

Снова за свое: Бузова провела 18 часов в интимной позе

Сегодня, 09:45
Ольга Бузова в свете своей деятельности то и дело обращает на себя внимание яркими образами и экстравагантными публикациями в сети. Многие критики неоднократно отмечали, что подобное поведение не является нормой для публичной особи, апеллируя к ее незамужнему статусу. Одна сама артистка не обращает внимания на колкие фразы в свой адрес и продолжает демонстрировать общественность «всю себя». Так, последняя публикация в сети госпожи Бузовой привлекла внимание ее подписчиков не только снимком, но и сопровождающим ее комментарием от хозяйки аккаунта. На фото Ольга Бузова предстала в эротической позе, немого наклонившись вперед и приоткрыв нежно губы. «18 часовой рабочий день», - подписала свой пост певица.

Снова за свое: Бузова провела 18 часов в интимной позе

 

Комментарии не заставили себя долго ждать. Фанаты отметили, что выглядит артистка крайне уставшей и ей необходимо отдохнуть. А вот критики оказались куда более резкими в своих мнениях: «Я бы на лицо и больше дала. Ухоженные 40. Очень заметно, что все падает... Какими то буграми. И губы не свои прибавляют лет, а не эротизма», «После такого тяжелого дня, нужен хороший секс», - отметили пользователи сети. Нашлись и те, кто сравнили Бузову с мужчиной, апеллируя к необычному крою шляпы и цвету наряда.

Ранее певица буквально шокировала свою публику снимком, на котором предстала практически голой. Съемки проходили на крыше высотки, визуально заметно, что на ней были лишь трусики, которые не прикрывали форм артистки. Пост «Одиноким птицам не нужен нимб» сбил с толку ее публику еще больше, а сеть буквально взорвалась комментариями. «Чтобы о тебе говорили - нужно периодически показывать з…», «Тем, что она простая, обыкновенная, ничем особо не привлекательна. Один пиар, тонна краски и накачанные губы прячут это и делают ее внешность пристойной». К слову, фанаты даже не поверили, что на видео и снимке действительно Ольга Бузова: ««Да вы точно не Бузова, как написали под своей фото», «Это не Оля. Тут волосы длиннее на много»- отметили пользователи сети. Сама певица не прокомментировала свой яркий пост в сети, а ее антифанаты в очередной раз попросили ее быть поскромнее.
Дыль Лилия
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