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| | Фадеев раскритиковал поездку Serebro на «Евровидение»

Фадеев раскритиковал поездку Serebro на «Евровидение»

Сегодня, 10:00
Прославленный российский продюсер Макс Фадеев заявил о том, что в 2007 году не стоило отправлять на «Евровидение» музыкальный коллектив Serebro. Продюсер рассказал о том, что никогда не хотел отправлять группу на данный конкурс.

Фадеев раскритиковал поездку Serebro на «Евровидение»

 

В официальном Instagram-аккаунте Макса Фадеева появилась публикация, в которой он вспомнил конкурс «Евровидение», состоявшийся в 2007 году. Продюсер загрузил отрывок из выступления музыкального коллектива Serebro, который он создал в 2006 году, заметив, что не хотел посылать свою группу на конкурс, однако, поддался уговорам. Макс Фадеев заметил, что в тот момент у них было лишь менее года для того, чтобы подготовить выступление, отработать все движения на сцене такого высочайшего уровня.

Фадеев раскритиковал поездку Serebro на «Евровидение»

 

Продюсер также добавил, что не жалеет о своём поступке, однако, считает своё решение ошибочным, так как в то время он всё ещё работал над выработкой имиджа и стиля группы Serebro, которая отправилась на «Евровидение», будучи не полностью подготовленной.
Александр Вест
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