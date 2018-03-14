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| | Победительница проекта «Холостяк» пытается стать певицей

Победительница проекта «Холостяк» пытается стать певицей

Сегодня, 21:40
Девушка, которая стала победительницей пятого сезона проекта «Холостяк», решила выбиться в певицы и стать звездой шоу-бизнеса. Екатерина Никулина разочаровала общественность своим ршением.

Победительница проекта «Холостяк» пытается стать певицей

 

Екатерина Никулина, которую на проекте «Холостяк» полюбил Илья Глинников и выбрал себе в невесты, оказалась совсем не той, за кого ее все принимали. Девушке вовсе не нужна была вторая половинка и супружеская жизнь. Она просто хотела с помощью проекта выбиться из провинции в мир шоу-бизнеса, и это у нее неплохо получилось. Екатерина бросила Илью и пытается стать певицей. Девушка сейчас работает над своим сольным альбомом и летом планирует его выпустить. Также летом этого года она приступит к съемкам клипов к своим песням. Екатерина пообещала подписчикам в социальной сети Instagram сообщать о всех выходах своих треков.

Отметим, что после теле-шоу «Холостяк» Илья Глинников сделал Екатерине Никулиной предложение и увез с собой. Они долгое время были вместе, посещали светские мероприятия и выкладывали свои фото в интернет. Однако, дело к свадьбе не дошло, девушке это все изрядно надоело и она бросила своего бой-френда.
Пелагея Лебединская
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