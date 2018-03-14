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| | Кэмерон Диаз планирует закончить карьеру актрисы

Кэмерон Диаз планирует закончить карьеру актрисы

Сегодня, 21:20
Голливудская актриса Кэмерон Диаз собирается завершить свою карьеру в кино. Эта новость удивила поклонников, потому что в киноиндустрии редко кто так поступает. Такую информацию журналистам предоставила подруга знаменитости актриса Сельма Блэр.

Кэмерон Диаз планирует закончить карьеру актрисы

 

Сальма Блэр поведала общественности о недавней встрече с Диаз, на которой подруги вспоминали работу над картиной «Милашка», вышедшей в свет в 2002 году. Сальма сказала, что хотела бы сняться в продолжении фильма, об этом она сказала Кэмерон, но артистка категорически против, так как твердо решила полностью посвятить себя семье и закончить свою карьеру.

Напоминаем, что впервые Кэмерон Диаз появилась на большом экране в ленте «Маска». В этой картине партнером по съемкам актрисы стал легендарный комик Джим Керри. В 1998 году карьера знаменитости резко пошла в гору благодаря фильму «Все без ума от Мэри». Отметим, последней работой артистки стала картина «Бобби Сью», снятая в прошлом году.
Анна Котова
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