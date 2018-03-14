«Старая корова на диете»: Лена Миро высмеяла худеющую Бритни Спирс

Нередко в материалах известной блогерши Лены Миро появляются знаменитости, внешний вид которых подвергается с её стороны жесткой критике. В этот раз под руку Миро попалась стареющая Бритни Спирс, старающаяся сбросить лишний вес.

В последнее время Бритни Спирс прилагала огромные усилия, чтобы вернуться в былую форму, сбросив лишние килограммы. Старания певицы оказались ненапрасными, так как поклонники заметили позитивные изменения в её образе, похвалив её за вновь приобретённую стройную фигуру. Лена Миро заметила, что в прошлом у Спирс возникали проблемы не только с лишним весом, но и с журналистами, на которых она набрасывалась с кулаками, а также наркотиками, увлечённость которыми едва не стоила Бритни родительских прав.

Александр Вест

Миро заметила, что все эти события оставили неизгладимый след на лице Бритни Спирс, которая в 36 лет стала выглядеть минимум на 50. Блогерша заметила, что певица предпринимает тщетные старания для того, чтобы соответствовать своему молодому возлюбленному, которому в данный момент 23 года, но несмотря на все её старания, она по-прежнему выглядит как «старая корова на диете».