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| | «Старая корова на диете»: Лена Миро высмеяла худеющую Бритни Спирс

«Старая корова на диете»: Лена Миро высмеяла худеющую Бритни Спирс

Сегодня, 09:38
Нередко в материалах известной блогерши Лены Миро появляются знаменитости, внешний вид которых подвергается с её стороны жесткой критике. В этот раз под руку Миро попалась стареющая Бритни Спирс, старающаяся сбросить лишний вес.

«Старая корова на диете»: Лена Миро высмеяла худеющую Бритни Спирс

 

В последнее время Бритни Спирс прилагала огромные усилия, чтобы вернуться в былую форму, сбросив лишние килограммы. Старания певицы оказались ненапрасными, так как поклонники заметили позитивные изменения в её образе, похвалив её за вновь приобретённую стройную фигуру. Лена Миро заметила, что в прошлом у Спирс возникали проблемы не только с лишним весом, но и с журналистами, на которых она набрасывалась с кулаками, а также наркотиками, увлечённость которыми едва не стоила Бритни родительских прав.

«Старая корова на диете»: Лена Миро высмеяла худеющую Бритни Спирс

 

Миро заметила, что все эти события оставили неизгладимый след на лице Бритни Спирс, которая в 36 лет стала выглядеть минимум на 50. Блогерша заметила, что певица предпринимает тщетные старания для того, чтобы соответствовать своему молодому возлюбленному, которому в данный момент 23 года, но несмотря на все её старания, она по-прежнему выглядит как «старая корова на диете».
Александр Вест
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