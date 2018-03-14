«Дом-2»: Возлюбленный Маши Политовой собирался сделать ей предложение

Покойной звезде скандального реалити-шоу «Дом-2» Марии Политовой, которую поклонники относят еще к «старой школе» проекта, 13 марта мог бы исполнится 31 год. Ее возлюбленный Артем Шануров заявил в этот день, что планировал сделать ей предложение и выбирал обручальные кольца, однако из-за произошедшей трагедии, свадьба так и не состоялась.

Он утверждает, что Мария Политова признавалась ему в том, что счастлива, ведь у нее наконец началась нормальная жизнь, в которой она обрела для себя настоящих дом и семью.

«Она признавалась, что хочет состариться вместе. Не было даже минимальных сомнений, что это навсегда, но так получилось только для нее», - заявил Артем.

Николай Офицеров

На страничке Политовой в социальной сети Instagram накануне появилась серия новых снимков. На них звезда позирует вместе со своим возлюбленным. Разместил фото, как несложно догадаться, именно Артем. Мужчина рассказал о том, как чувствовал себя ровно год тому назад.», - заявил Шануров.