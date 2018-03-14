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| | «Дом-2»: Возлюбленный Маши Политовой собирался сделать ей предложение

«Дом-2»: Возлюбленный Маши Политовой собирался сделать ей предложение

Сегодня, 09:29
Покойной звезде скандального реалити-шоу «Дом-2» Марии Политовой, которую поклонники относят еще к «старой школе» проекта, 13 марта мог бы исполнится 31 год. Ее возлюбленный Артем Шануров заявил в этот день, что планировал сделать ей предложение и выбирал обручальные кольца, однако из-за произошедшей трагедии, свадьба так и не состоялась.

«Дом-2»: Возлюбленный Маши Политовой собирался сделать ей предложение

 

На страничке Политовой в социальной сети Instagram накануне появилась серия новых снимков. На них звезда позирует вместе со своим возлюбленным. Разместил фото, как несложно догадаться, именно Артем. Мужчина рассказал о том, как чувствовал себя ровно год тому назад.

«Она тогда приехала ко мне, чтобы отметить свой юбилей и оказалось, что мы не просто старые друзья. На фотографиях тот самый день и момент. Для нас обоих это было неожиданностью, ведь до этого мы были знакомы больше 11 лет», - заявил Шануров.

Он утверждает, что Мария Политова признавалась ему в том, что счастлива, ведь у нее наконец началась нормальная жизнь, в которой она обрела для себя настоящих дом и семью.
 
«Она признавалась, что хочет состариться вместе. Не было даже минимальных сомнений, что это навсегда, но так получилось только для нее», - заявил Артем.

Николай Офицеров
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