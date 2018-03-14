Дима Билан решил отдохнуть от женщин

Дима Билан раскрыл свои секреты перед поклонниками. Знаменитость признался, что раньше мог иметь отношения сразу с несколькими представительницами слабого пола.

Певец признался, что такой образ жизни сильно повлиял на здоровье и самочувствие. Сейчас Билан решил отдохнуть от отношений, так как устал от «выноса мозгов». Дело в том, что девушки требуют постоянного внимания к себе, но у артиста есть еще и работа, которая занимает почти все время. Многие пользователи уверены, что у Димы Билана намного легче работа, чем у обычного строителя или слесаря. На такое заявление исполнитель ответил, что его работа – это не так легко, так как у него постоянные перелеты, гастроли, репетиции. Это все отнимает много сил, иногда не получается даже поспать. Помимо этого, певец, выйдя на сцену, должен показать, что он в прекрасной форме и с замечательным настроением, несмотря ни на что.

Анна Котова

Отметим, что за время отдыха Дима Билан не только отсыпается, но и гуляет на улице, читает комиксы и радуется жизни. Несколько лет назад артист увлекся антиквариатом, поэтому в свободное время его можно заметить в магазинах, которые продают старинные вещи.