«Копия Маши Малиновской»: Звезда «Дом-2» шокировала увеличенными губами

Бывшая телеучастница скандального проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко шокировала пользователей Сети своей новой трансформацией во внешности. На этот раз девушка значительно увеличила себе губы, что сделало её похожей на ведущую Машу Малиновскую.

Светлана Славянская

Екатерина Колисниченко не боится критики со стороны недоброжелателей, а потому наглядно демонстрирует свои новые большие губы в сети Instagram. В комментариях фолловеры сразу же стали обвинять девушку в копировании образа Маши Малиновской, которая ранее себе сделала такую же форму губ.Многие также посчитали, что Екатерина Колисниченко стала жертвой косметологии и с каждым днем все больше напоминает однотипных силиконовых артисток. Однако девушку не расстраивают подобные комментарии, так как сама Екатерина очень довольна своей обновленной внешностью и губами.