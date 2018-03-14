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| | «Копия Маши Малиновской»: Звезда «Дом-2» шокировала увеличенными губами

«Копия Маши Малиновской»: Звезда «Дом-2» шокировала увеличенными губами

Сегодня, 09:11
Бывшая телеучастница скандального проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко шокировала пользователей Сети своей новой трансформацией во внешности. На этот раз девушка значительно увеличила себе губы, что сделало её похожей на ведущую Машу Малиновскую.

«Копия Маши Малиновской»: Звезда «Дом-2» шокировала увеличенными губами

 

Екатерина Колисниченко не боится критики со стороны недоброжелателей, а потому наглядно демонстрирует свои новые большие губы в сети Instagram. В комментариях фолловеры сразу же стали обвинять девушку в копировании образа Маши Малиновской, которая ранее себе сделала такую же форму губ.

Многие также посчитали, что Екатерина Колисниченко стала жертвой косметологии и с каждым днем все больше напоминает однотипных силиконовых артисток. Однако девушку не расстраивают подобные комментарии, так как сама Екатерина очень довольна своей обновленной внешностью и губами.
Светлана Славянская
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