«Копия Маши Малиновской»: Звезда «Дом-2» шокировала увеличенными губами

Екатерина Колисниченко не боится критики со стороны недоброжелателей, а потому наглядно демонстрирует свои новые большие губы в сети Instagram. В комментариях фолловеры сразу же стали обвинять девушку в копировании образа Маши Малиновской, которая ранее себе сделала такую же форму губ.
Многие также посчитали, что Екатерина Колисниченко стала жертвой косметологии и с каждым днем все больше напоминает однотипных силиконовых артисток. Однако девушку не расстраивают подобные комментарии, так как сама Екатерина очень довольна своей обновленной внешностью и губами.