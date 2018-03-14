Анджелина Джоли шокировала общественность методами воспитания детей

Джоли взбудоражила поклонников откровенными признаниями. После расставания со своим мужем Бредом Питтом актриса дала несколько интервью корреспондентам, в которых поделилась некоторыми моментами личной жизни.

Пелагея Лебединская

Знаменитая актриса Анджелина Джоли рассказала, как она воспитывает своих шестерых детей. После расставания с мужем она не перестала уделять внимание детям, а наоборот стала больше им позволять. Джоли поделилась, что не хочет стать строгой мамой, а наоборот, быть скорее любящей подругой и советчицей в любом деле. Анжелина хочет, чтобы ее дети любили, доверяли во всем и всегда спрашивали у нее совета, а не боялись и не делились своими проблемами. Ведь у ее детей сейчас начинается трудный подростковый возраст. Наверное поэтому звезда позволяет им прогуливать школу, не вовремя ложиться спать, питаться фасфудом и носить любой фасон одежды, какой только пожелают. Даже поощряет дочек в выборе мужской одежды. Также актриса рассказала, что во время приема ванны возле нее присутствует кто-то из детей. Эта новость шокировала всех критиков, которые в один голос начали кричать о неправильном воспитании и нарушении детской психики.Отметим, что Анджелина Джоли одна воспитывает шестерых детей – трое приемных и трое своих. После развода с Питтом она хочет добиться в суде полной опеки над детьми, и не возражает, чтобы экс-муж посещал их на выходных.