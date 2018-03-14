Певица МакSим вновь собралась замуж

Певица МакSим заинтриговала своих поклонников, показав фотографии, на которых она запечатлена в обществе своего бывшего мужа Алексея Луговцова. Фанаты звезды были заинтригованы, увидев, что на безымянном пальце певицы вновь засияло кольцо.

Для съёмок в своём новом клипе на композицию под названием «Дура» 34-летняя певица МакSим неожиданно для её фанатов пригласила своего бывшего супруга Алексея Луговцова, который является отцом их дочери Саши. Вскоре в социальных сетях Марина Максимова загрузила фотографии, на которых она запечатлена в объятьях своего бывшего супруга. Фанаты были удивлены, увидев кольцо на её безымянном пальце. Некоторые поклонники МакSим отнеслись к увиденному достаточно скептично, так как под фотографией певица оставила ссылку на некий ювелирный бренд.

Александр Вест

Однако, большая часть поклонников Максимовой выступила в поддержку идеи очередного замужества певицы, так как для рекламы ювелирного бренда она могла надеть кольцо на любой другой палец, но всё же предпочла безымянный.