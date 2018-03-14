Виктория Дайнеко задумалась о пополнении семейства

Известная российская актриса и певица Виктория Дайнеко порадовала своих многочисленных фанатов, уведомив их о своём намерении расширить своё семейство. Дайнеко заявила о желании обзавестись братом или сестрой для своей дочери.

В официальном Instagram-аккаунте Виктории Дайнеко появилась фотография, на которой она запечатлена в лифте в компании своей беременной подруги, которая находится на последних месяцах своего «интересного» положения. В описании к фото певица пошутила про то, что не важно, сколько она может съесть блюд за обедом, ей всё равно не удастся обзавестись такой «красотой», как у её знакомой. Также Виктория заявила, что у её подруги будет уже третий ребёнок, а ей самой хотелось бы иметь сестру или братика для своей дочери.

Александр Вест

В комментариях восторженные фанаты поддержали решение победительницы «Фабрики звёзд-5», заявив о том, что с её генетикой и характером дети у неё будут самые красивые и счастливые. Также некоторые фанаты стали спорить о наиболее подходящем имени для будущего ребёнка.