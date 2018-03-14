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| | Скандал возник вокруг отпевания Олега Табакова

Скандал возник вокруг отпевания Олега Табакова

Сегодня, 08:50
Группа православных активистов выступила против отпевания усопшего прославленного отечественного артиста Олега Табакова. Представитель Московского патриархата по имени Вахтанг Кипшидзе заявил о том, что РПЦ не имеет возражений насчёт отпевания актёра.

Скандал возник вокруг отпевания Олега Табакова

 

Мила Одегова, являющаяся лидером православного движения под названием «Божья воля», в своём официальном Facebook-аккаунте обнародовала запись, в которой заметила, что в том случае, если отпевание Олега Табакова всё же состоится, будет подан иск в церковный суд. По словам Милы, Олег Табаков является богохульником и не имеет права на отпевание, а священник, который осмелится провести процедуру отпевания артиста, может ждать канонического прещение.

По словам Вахтанга Кипшидзе, в данный момент не поступали никакие заявления с требованиями отмены отпевания. Вахтанг заметил, что отпеванием Табакова должен заняться представитель РПЦ, поэтому у столичного патриарха не возникает никаких возражений по этому поводу.
Александр Вест
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