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| | Карьера превыше всего: Зейн Малик и Джиджи Хадид официально расстались

Карьера превыше всего: Зейн Малик и Джиджи Хадид официально расстались

Сегодня, 22:33
Популярный певец Зейн Малик, экс-вокалист знаменитой группы One Direction и топ-модель Джиджи Хадид объявили о разрыве. Их отношения не продержались более двух лет к большому огорчению фанатов. А поклонники возлагали на этот союз большие надежды, и у них были на то основания.

Карьера превыше всего: Зейн Малик и Джиджи Хадид официально расстались

 

Зейн и Джиджи объявили, что пойдут теперь разными дорогами, несмотря на сильные чувства, которые испытывали друг к другу. Причиной расставания стали сумасшедшие рабочие графики знаменитостей, в которые не вписывались романтические треволнения. Их общие знакомые уверяют, что Малик и Хадид сумели сохранить теплые и дружеские отношения, всегда готовы помочь бывшему избраннику/избраннице.

Карьера превыше всего: Зейн Малик и Джиджи Хадид официально расстались

 

Однако «официальная версия» немного не совпадает с постом Зейна в Instagram. На фото исполнитель сидит с кислым лицом, а фото комментирует следующими словами «Когда жизнь кидает тебе лимоны, лови их так, чтобы они не ударили тебе по лицу». Из этого поклонники сделали вывод, что разрыв певца и модели был не таким уж цивилизованным и безболезненным. Истинную причину вокалист не стал называть.

 

Теперь фаны ожидают от него очередной смены имиджа. Недавно он перекрасил волосы в белый цвет. На перемены в личной жизни исполнитель всегда реагирует внешним обликом – то очередной татуировкой, то пирсингом. Какая фишка появится в облике артиста после расставания с Джиджи пока неизвестно: лысины, короткую стрижку, полосатые волосы он уже пробовал.
Дарья Светозарова
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