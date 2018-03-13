Дочь Дмитрия Маликова разделась слишком рано

Дочь известного российского исполнителя Дмитрия Маликова, 18-летняя Стефания Маликова на днях поделилась снимками с фотосессии в шоу-руме ЦУМа. Девушка примерила легкие весенние образы, которые совершенно не соответствуют к погоде за окном. Пользователи Сети сошлись на мнении, что в подобных балетках и юбке будет слишком холодно гулять в морозную мартовскую погоду.
Маликова с детских лет посещала музыкальную школу, где училась игре на фортепиано и гитаре. Кроме того девочка танцевала в зале хореографии. Однако, в более старшем возрасте одна неожиданно заявила, что «отравилась» музыкой и больше не собирается ею заниматься. Вместо этого Стефания Маликова все чаще проявляет себя как модель и дизайнер одежды. По словам девушки, уже несколько лет ее главной страстью является именно проектирование одежды.