Дочь Дмитрия Маликова разделась слишком рано

13 февраля текущего года дочери известного российского певца Дмитрия Маликова исполнилось 18 лет. Судя по недавним фото, опубликованным со страницы девушки, она разделась совсем не вовремя.

Дочь известного российского исполнителя Дмитрия Маликова, 18-летняя Стефания Маликова на днях поделилась снимками с фотосессии в шоу-руме ЦУМа. Девушка примерила легкие весенние образы, которые совершенно не соответствуют к погоде за окном. Пользователи Сети сошлись на мнении, что в подобных балетках и юбке будет слишком холодно гулять в морозную мартовскую погоду.Маликова с детских лет посещала музыкальную школу, где училась игре на фортепиано и гитаре. Кроме того девочка танцевала в зале хореографии. Однако, в более старшем возрасте одна неожиданно заявила, что «отравилась» музыкой и больше не собирается ею заниматься. Вместо этого Стефания Маликова все чаще проявляет себя как модель и дизайнер одежды. По словам девушки, уже несколько лет ее главной страстью является именно проектирование одежды.