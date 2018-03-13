Одутловатая рожа и целлюлит: Лена Миро открыто оскорбила Машу Малиновскую

Популярный блогер Лена миро продолжает разоблачать звезд, использующих фоторедакторы для своих изображений в соцсетях. Она заявила, что сама крайне редко постит личные фотографии в Instagram, поскольку считает тело неподходящим предметом для гордости. Лена уверена, что люди должны заслужить уважение не красивым лицом, а другими достижениями.

О красоте тела и лица Миро, по ее словам, говорит каждый день ее зеркало и восхищенные взгляды прохожих, однако большинству пользователей (и звезды не исключение) нужно утвердиться через соцсети и в частности через Instagram. Для этого многие фоллоевры используют фотофильтры, которые до неузнаваемости изменяют лицо. На деле же все выгладит совсем иначе. Как пример Миро привела популярную ведущую и актрису Машу Малиновскую. Она выложила в своем блоге фото Маши до и после ретуши.

Дарья Светозарова

Лицезреть несоответствия отфотошопленному образу поклонники Малиновской смогли в эфире программы «Секрет на миллион». Там, по словам Миро, Маша «продемонстрировала себя во всей жирной красе». Блогер обвинила актрису в злоупотреблении филлерами, от которых у последней раздулось лицо. Однако Маша успокоила поклонников, что уже работает над своей внешностью. Миро и здесь прояснила ситуацию, уверив, что Маша принимает запрещенные тайские таблетки для похудения. Ведущая и сама признавалась, что не может придерживаться диеты, ведь любит вкусно поесть «В Instagram – фотошоп и фильтры, в жизни – одутловатая рожа и целлюлит, в голове – тайские таблетки для похудения», - констатировала Миро, добавив, что Малиновская обычная бабенка.