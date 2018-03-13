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| | Марьянова погубила семья: Любовница актера рассказала правду о его смерти

Марьянова погубила семья: Любовница актера рассказала правду о его смерти

Сегодня, 20:40
Героиней программы «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым стала фигуристка Ирина Лобачева, бывшая возлюбленная актера Дмитрия Марьянова, который умер в прошлом году в возрасте 47 лет. Его смерть оставила много вопросов, как и его личная жизнь. В ней и попробовали разобраться гости и эксперты передачи.

Марьянова погубила семья: Любовница актера рассказала правду о его смерти

 

В течение нескольких месяцев партнерша Марьянова по программе «Ледниковый период» и по совместительству его любовница хранила полное молчание. Она не комментировала ни свои отношения с Дмитрием, ни его последующий уход к другой женщине и рождение от нее ребенка, ни его гибель. Только сейчас Ирина нашла в себе силы поговорить о своем возлюбленном. Она рассказала, что рассталась с Дмитрием из-за его дочери. У самой спортсменки также есть сын от первого мужа Ильи Овербуха, поэтому она поняла любимого и отпустила его. Однако говорить о разлучнице, на которой Марьянов женился, тогда как его отношения с Ириной так и не были узаконены, хорошо не может. Более того, по ее словам, Марьянова погубила именно его супруга Ксения и их общая дочь. «Они не следили за ним, не заботились о нем», - заверила присутствующих фигуристка.

В последних интервью веселый обычно Дмитрий будто потух. Он почти не говорил ничего сам, а лишь кивал в такт жене. В реабилитационном центре, где он проходил реабилитацию, лечился не от алкоголизма, как было заявлен ранее. У него обнаружили психические расстройства. «Недодала, недосмотрела, недопоняла», - подытожила свои обвинения в адрес Ксении Ирина Лобачева.
Дарья Светозарова
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