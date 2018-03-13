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| | СПА, личный театр и Диснейленд: Киркоров построил для детей целый город

СПА, личный театр и Диснейленд: Киркоров построил для детей целый город

Сегодня, 21:22
Филипп Киркоров несколько дней назад решил в социальных сетях поделиться своей радостью с подписчиками. И представил на всеобщее обозрение фото, где он с двумя, как выразился сам российский поп-исполнитель, гениальными архитекторами Андреем Карповым и Дмитрием Прасоловым.

СПА, личный театр и Диснейленд: Киркоров построил для детей целый город

 

Два гения архитектуры превратили безнадежно прибитый к дому Киркорова сарай - в роскошный «Домашний Театр», бассейн, СПА, зону отдыха и мини «Диснейленд». Это все досталось детям звезды - Алле-Виктории и Мартину благодаря чудесной программе Первого канала «Идеальный ремонт». В завершении Киркоров поблагодарил тех, кто приложил усилия к перевоплощению, «сарая» в настоящий дворец для детей.

Но не все восхищались молодцами умельцами, хвалили супер ремонт и мастеров за качественную работу. А также радовались вместе с Филиппом, и называли его классным папой у сладких Киндеров Сюрпризов, желая им здоровья Вам и признаваясь в любви. Называли этот объективно ярким и интересным проектом «Идеального ремонта» за все время передачи на Первом канале. Так как все вышло изысканно, роскошно, практично и уютно.

Но нашлись и те, кто посчитал, что на эти деньги лучше бы отремонтировали дом, квартиру инвалиду или ветерану. А вот Киркоров мог бы и сам справится с этим ремонтом за свои деньги, а помогать надо нуждающимся. На западе, указали критики, в подобных передачах делают ремонт людям, которые на самом деле нуждаются - матерям одиночкам, инвалидам. Программу антифанаты назвали пиаром.

«Люди, угомонитесь. Я не поклонник Киркорова, но что вы на него накинулись. Да есть у него деньги, так он их заработал. Каждый имеет столько, сколько сумел заработать. Главное теперь, чтобы Алле-Виктории и Мартину было там, в удовольствие играть, принимать гостей и развиваться! И все получилось роскошно, по-королевски, по-Киркоровски. Дворец достойный своего Короля!», - вступился кто-то из не поклонников.
Януш Серпнень
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