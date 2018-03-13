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| | Ким Кардашьян с голой грудью появилась на обложке журнала

Ким Кардашьян с голой грудью появилась на обложке журнала

Сегодня, 20:41
Фотомодель и актриса Ким Кардашьян впервые появится на обложке американского издания журнала ELLE. Для обложки звезда запечатлена в откровенном наряде, не скрывающем ее голую грудь.

Ким Кардашьян с голой грудью появилась на обложке журнала

 

Звезда реалити-шоу, модель и актриса Ким Кардашьян впервые появится на обложке американского издания журнала ELLE. Для своего дебюта звезда выбрала откровенный образ – на фото для обложки ее сфотографировала в полупрозрачной майке, через которую без всякого труда просматриваются очертания груди знаменитости, но при этом совсем не видно лица из-за запрокинутой назад головы.

Кардашьян и сама часто делится с поклонниками фото достаточно откровенного характера. На одном из последних, она демонстрирует особенности своей фигуры, сидя против окна в обтягивающей водолазке, черном нижнем белье и носках.

Не так давно на звезду обрушилась волна критики и даже ненависти из-за фото живой змеи, на чешуе которой якобы были выжжены логотипы Louis Vuitton. Является ли фото просто следствием фотомонтажа или действительно был факт жестокого обращения с животным – доподлинно не известно.
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