Ким Кардашьян с голой грудью появилась на обложке журнала

Фотомодель и актриса Ким Кардашьян впервые появится на обложке американского издания журнала ELLE. Для обложки звезда запечатлена в откровенном наряде, не скрывающем ее голую грудь.

Звезда реалити-шоу, модель и актриса Ким Кардашьян впервые появится на обложке американского издания журнала ELLE. Для своего дебюта звезда выбрала откровенный образ – на фото для обложки ее сфотографировала в полупрозрачной майке, через которую без всякого труда просматриваются очертания груди знаменитости, но при этом совсем не видно лица из-за запрокинутой назад головы.Кардашьян и сама часто делится с поклонниками фото достаточно откровенного характера. На одном из последних, она демонстрирует особенности своей фигуры, сидя против окна в обтягивающей водолазке, черном нижнем белье и носках.Не так давно на звезду обрушилась волна критики и даже ненависти из-за фото живой змеи, на чешуе которой якобы были выжжены логотипы Louis Vuitton. Является ли фото просто следствием фотомонтажа или действительно был факт жестокого обращения с животным – доподлинно не известно.