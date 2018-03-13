Эшли Грэм показала, как поддерживает форму

Эшли Грэм рассказала поклонникам, что хорошо отображается на ее бедрах. Вопреки ожиданиям, этим средством оказался торт, который знаменитость с удовольствием поедает. Калорийные десерты и помогает ей поддерживать форму, ведь она модель «plus-size».

Виктория Озерова

Эшли Грэм в личном микроблоге в Instagram поделилась новым фото. На снимке модель с явным удовольствием поедает калорийный торт. Эшли Грэм уточнила, что такие десерты хорошо отображаются на ее бедрах. Неудивительно, что это помогает поддерживать звезде форму, так как она модель «plus-size». Пользователи позитивно оценили публикацию Грэм. Некоторые отметили, что фото «выглядит аппетитно», многие признались модели в любви. Поклонники сообщили, что Эшли Грэм их вдохновляет и помогает полюбить свое тело таким, какое оно есть.За полчаса пост собрал более 60 тысяч лайков и около 800 комментариев.