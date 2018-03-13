Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Завтра Землю накроет магнитная буря: Эксперты рассказали об очередной аномалии

От Редактора

Завтра Землю накроет магнитная буря: Эксперты рассказали об очередной аномалии

Последствия солнечного шторма могут вызвать глобальные последствия.

Сюжеты :

Девушка из Дании фотографировалась голой с незнакомцами и прославилась С места взрыва в доме Петербурга появилось первое видео Клиент секс-шопа протестировал секс-игрушку прямо в магазине Кирилл «руки-базуки» заливает синтол в «плечи-футбольные мячи мутанта» В Москве два педофила несколько лет насиловали подростков ради порнороликов СМИ: Ольга Бузова будет бороться за кресло мэра Москвы Владимир Путин честно рассказал, что его связывает с Тверью Самый богатый человек мира пообещал сделать доступнее путешествия в космос Президент Владимир Путин прибыл в Дагестан Пентагон рассекретил запись НЛО, полученную с борта лайнера ВМС США Метеор в небе над Кузбассом очевидцы сняли на видео Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову
| | Эшли Грэм показала, как поддерживает форму

Эшли Грэм показала, как поддерживает форму

Сегодня, 20:41
Эшли Грэм рассказала поклонникам, что хорошо отображается на ее бедрах. Вопреки ожиданиям, этим средством оказался торт, который знаменитость с удовольствием поедает. Калорийные десерты и помогает ей поддерживать форму, ведь она модель «plus-size».

Эшли Грэм показала, как поддерживает форму

 

Эшли Грэм в личном микроблоге в Instagram поделилась новым фото. На снимке модель с явным удовольствием поедает калорийный торт. Эшли Грэм уточнила, что такие десерты хорошо отображаются на ее бедрах. Неудивительно, что это помогает поддерживать звезде форму, так как она модель «plus-size». Пользователи позитивно оценили публикацию Грэм. Некоторые отметили, что фото «выглядит аппетитно», многие признались модели в любви. Поклонники сообщили, что Эшли Грэм их вдохновляет и помогает полюбить свое тело таким, какое оно есть.

За полчаса пост собрал более 60 тысяч лайков и около 800 комментариев.
Виктория Озерова
Новости по теме
Модель plus-size Эшли Грэм стала подражать Анджелине Джоли
Модель plus-size Эшли Грэм стала подражать Анджелине Джоли

Знаменитая модель plus size Эшли Грэм на миланской Неделе моды появилась в длинном черном платье с высокими разрезами. Платье поклонникам модели очень

Пышнотелая модель Эшли Грэм показала себя без макияжа
Пышнотелая модель Эшли Грэм показала себя без макияжа

Знаменитая пышнотелая модель Эшли Грэм не стесняется не только своего тела, но и лица. И правильно делает, считают поклонники, ведь Эшли выглядит прекрасно

Эшли Грэм показала пышек в купальниках
Эшли Грэм показала пышек в купальниках

Известная топ-модель plus-size Эшли Грэм показала в Instagram пышек в купальниках. Фотографии девушек покорили соцсети. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости