Свобода или заботливый человек: Обнаженная Гаянэ Багдасарян рассуждает о жизни

Знаменитая армянская модель Гаянэ Багдасарян продолжает публиковать откровенные фотографии в интернете. Также девушка не перестает делиться с поклонниками своими мыслями.

Некоторое время назад модель показала поклонникам фото своего возлюбленного. Также девушка публикует на своей странице некоторые советы. Так, некоторое время назад в интернете появилась новая публикация, в посте к которой Гаянэ написала свои рассуждения о том, что свобода – это, конечно, хорошо, но иметь под боком любимого мужчину, заботящегося о тебе – это намного лучше. Данный пост модель сопроводила снимком, на котором предстала перед поклонниками в красном купальнике, еле прикрывающем ее сексуальную грудь.

Анна Котова

Ранее сообщалось, что армянская модель, проживающая в России Гаянэ Багдасарян в честь 8 марта опубликовала в интернете фото, на котором продемонстрировала свою аппетитную грудь и раздвинула ноги.